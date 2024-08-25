Школьную форму за паспорт: оккупанты придумали новый способ паспортизации украинцев
Российские захватчики придумали новый способ паспортизации украинцев на временно оккупированных территориях Украины. В частности, предлагают школьную форму в обмен на получение паспорта РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).
Так, в преддверии учебного года россияне организовали выдачу школьной формы. При получении родители детей должны предоставить паспортные данные. Однако есть обязательное условие - наличие паспорта Российской Федерации.
В ЦНС подчеркнули, что таким образом оккупанты в очередной раз используют сложную гуманитарную ситуацию в регионе для решения своих проблем и фактически шантажируют местное население, чтобы заставить получить "красную макулатуру".
Кроме того, Центр национального сопротивления призвал сообщать о коллаборантах, причастных к процессу выдачи российских паспортов.
"Анонимность обращений гарантирована", - говорится в сообщении.
Напомним, в июле стало известно, что Россия не берет на учет беременных женщин на захваченных территориях, если они не имеют паспорт РФ.
В августе ЦНС сообщил, что на оккупированных территориях ввели выездную флюорографию по селам, которая является обязательной. Но для получения так называемой "услуги" необходимо иметь российский страховой полис и паспорт гражданина РФ.
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