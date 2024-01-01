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Жителя Изюма приговорили к 12 годам тюрьмы. Он задерживал людей во время оккупации

Архивное фото: Жителя Изюма приговорили к 12 годам тюрьмы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Жителя Изюма в Харьковской области, который сотрудничал с оккупантами и задерживал людей, приговорили к 12 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали дела

Житель города Изюм во время оккупации населенного пункта летом 2022 года занял должность "оперуполномоченного уголовного розыска" в так называемой "народной милиции". 

Коллаборационист занимался "оперативно-розыскной деятельностью", в частности проводил допросы и задержания лиц.

Суд признал его виновным

После деоккупации Изюмского района коллаборант сбежал на неподконтрольные территории, где скрывается от украинского правосудия. Суд признал виновным 34-летнего мужчину в коллаборационистской деятельности.

Фото: Коллаборант (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 12 лет и с конфискацией всего имущества, которое является его личной собственностью.

Начало срока отбывания наказания будет определено со дня фактического задержания коллаборанта.

СБУ охотится на предателей Украины

Недавно сообщалось, что вражеский агент, работавший на российское Главное разведывательное управление (ГРУ), получил 15 лет тюрьмы. Он шпионил по технике ВСУ через скрытый видеорегистратор.

Также командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.

Кроме того, еще двум коллаборантам из Харьковской области был приговор. Их осудили за помощь россиянам в хищении сограждан во время оккупации.

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