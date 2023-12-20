Отбирали еду и имущество для оккупантов: предателям из Харьковской области объявили приговор

Двум коллаборантам из Харьковской области огласили приговор. Их осудили за помощь россиянам в хищении имущества сограждан во время оккупационного периода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу СБУ.

Как отмечает ведомство, двое приспешников агрессора, работавших на российских захватчиков в период оккупации части Харьковской области, получили реальные сроки заключения.

Житель поселка Циркуны

Известно, что после захвата населенного пункта коллаборант помогал оккупантам ориентироваться на местности и грабить дома местных жителей.

Злоумышленник вместе с вооруженными российскими военными врывался в дома украинцев, а затем они "конфисковывали" продовольственные запасы, авто и генераторы.

В СБУ отмечают, что во время таких "налетов" оккупанты отбирали пищу даже у детей и стариков, а в случае отказа или сопротивления - угрожали пытками и расправой.

За сотрудничество с оккупантами фигурант получил от них "привилегию" относительно свободного передвижения по селу. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время стабилизационных мер на освобожденной территории региона в мае 2022 года.

Суд признал мужчину виновным за пособничество государству-агрессору, он проведет за решеткой десять с половиной лет.

Жительница Купянского района

Осужденная предательница "сливала" в ФСБ разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны на территории общины.

Прежде всего, агрессор хотел узнать места базирования складов с вооружением и боеприпасами ВСУ, чтобы нанести по ним огневые поражения.

По данным следствия, российская спецслужба дистанционно вовлекла женщину в сотрудничество после начала полномасштабного вторжения РФ.

Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее в собственном доме после освобождения района.

Суд признал женщину виновной в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении, размещении ВСУ.