Жителя Ізюма засудили до 12 років в'язниці. Він затримував людей під час окупації

Деталі справи

Мешканець міста Ізюм під час окупації населеного пункту влітку 2022 року обійняв посаду "оперуповноваженого карного розшуку" у так званій "народній міліції".

Колаборант займався "оперативно-розшуковою діяльністю", зокрема проводив допити та затримання осіб.

Суд визнав його винним

Після деокупації Ізюмського району колаборант втік на не підконтрольні території, де переховується від українського правосуддя. Суд визнав винним 34-річного чоловіка у колабораційній діяльності.

Фото: Колаборант (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 12 років та з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.

Початок строку відбування покарання буде визначено з дня фактичного затримання колаборанта.

СБУ полює на зрадників України

Нещодавно повідомлялося, що ворожий агент, який працював на російське Головне розвідувальне управління (ГРУ), отримав 15 років в'язниці. Він шпигував за технікою ЗСУ через прихований відеореєстратор.

Також командира бойової машини РФ, який катував та імітував страту цивільних жителів в Київській області, засудили до 10 років ув'язнення.

Крім того, ще двом колаборантам із Харківської області оголосили вирок. Їх засудили за допомогу росіянам в обкраданні співгромадян під час окупації.