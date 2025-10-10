Жителей Запорожья призвали ограничить потребление газа после ударов РФ

Жителей Запорожья и области призвали экономно использовать природный газ после массированного обстрела РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Запорожгаза".

"В связи с повреждением газовых объектов в результате вражеских обстрелов крайне важно временно ограничить потребление природного газа. Пожалуйста, минимально используйте газовые приборы до завершения аварийных работ", - отметили в "Запорожгазе".

В компании-операторе объяснили, что это необходимо, чтобы стабилизировать давление в сети и избежать отключений.

"Просим отнестись с пониманием к ситуации. О восстановлении стабильного газоснабжения сообщим дополнительно", - добавили в компании.