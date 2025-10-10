ua en ru
Жителей Запорожья призвали ограничить потребление газа после ударов РФ

Пятница 10 октября 2025 07:44
Жителей Запорожья призвали ограничить потребление газа после ударов РФ Фото: жителей Запорожья призвали ограничить потребление газа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Жителей Запорожья и области призвали экономно использовать природный газ после массированного обстрела РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Запорожгаза".

"В связи с повреждением газовых объектов в результате вражеских обстрелов крайне важно временно ограничить потребление природного газа. Пожалуйста, минимально используйте газовые приборы до завершения аварийных работ", - отметили в "Запорожгазе".

В компании-операторе объяснили, что это необходимо, чтобы стабилизировать давление в сети и избежать отключений.

"Просим отнестись с пониманием к ситуации. О восстановлении стабильного газоснабжения сообщим дополнительно", - добавили в компании.

Комбинированный удар РФ по Украине 10 октября

Напомним, что россияне ночью атаковали Украину ударными дронами и ракетами различных типов. Известно, что в результате обстрела столицы ранения получили 9 человек.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в результате российских ударов полностью исчезла электроэнергия на левом берегу Киева.

Также россияне обстреляли Днепр и Запорожье. В результате атаки вспыхнули пожары и пострадали местные жители. Отмечается, что главными целями врага являются объекты энергетической инфраструктуры.

Отмечается, что главными целями врага являются объекты энергетической инфраструктуры. В Минэнерго отметили, что сегодня ночью российские военные массово атакуют объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.

Больше подробностей о ночном массированном обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

Запорожье Газ Вторжение России в Украину
Новости
