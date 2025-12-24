Жителей Винницы предупредили об отключениях: где сегодня не будет воды и света (адреса)

На сегодня, 24 декабря, в Виннице запланировали ряд ремонтных мероприятий. Из-за этого у некоторых жителей города могут отсутствовать холодная и горячая вода, а также электроэнергия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Винницкого городского совета.

О чем необходимо помнить водителям

Гражданам сообщили, что сегодня - в среду, 24 декабря - усилия коммунальных служб Винницы, направлены, в частности, на выполнение противогололедных мероприятий.

Согласно информации отдела оперативного реагирования "Цілодобова варта", с ночи в уборке дорог задействовано около 30 единиц спецтехники.

Чтобы не создавать препятствий для ее работы, водителей призывают:

строго соблюдать правила парковки;

не оставлять автомобили вдоль дорог.

Где в Виннице сегодня может не быть воды

Местным жителям сообщили, что на сегодня запланирован также ряд ремонтных мероприятий на инженерных коммуникациях города.

Уточняется, что бригады КП "Винницаоблводоканал" будут чинить водопроводы по следующим адресам:

ул. Соборная, 79;

ул. Богдана Ступки, 21;

перекресток просп. Юности - ул. Келецкая;

просп. Юности, 16.

"Водоснабжение восстановят сразу по завершении работ", - отметили в городском совете.

Кроме того, в КП "Винницагортеплоэнерго" предупредили о временном приостановлении подачи горячей и холодной воды по адресам:

просп. Космонавтов, 5;

ул. Павла Тычины, 21.

Горячей воды не будет также по адресу: ул. Магистратская, 54.

"Причина - ремонтные работы на индивидуальных теплопунктах", - объяснили украинцам.

Где запланированы временные отключения света

В "Винницких городских электросетях" предупредили граждан о временных отключениях света на переулках Скифских и таких улицах:

Алексея Миргородского;

Заньковецкой;

Скифская;

Панаса Мирного;

Магистратская, 36-76;

Грушевского;

Архитектора Артынова.

"Причина - плановые мероприятия на сетях", - рассказали в пресс-службе горсовета.

Жителям Винницы напомнили также, что в течение 24 декабря во всех областях Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии - из-за последствий очередной атаки на объекты энергетической инфраструктуры.

Ознакомиться с ними можно на официальных ресурсах облэнерго.

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Кроме того, в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПО и информацию об очередях графика почасовых отключений.