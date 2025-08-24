Жителей ВОТ заставляют получить паспорта РФ под угрозой депортации, - ЦПД
Российские администрации на временно оккупированных территориях распространяют предупреждение о том, что украинцы, которые не получат паспорт РФ до 10 сентября, будут депортированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Соответствующие разъяснения транслируются через местные пропагандистские медиа.
Речь идет об указе российского президента, подписанном в марте 2024 года. Документ обязывает граждан Украины, которые "незаконно находятся в РФ", до 10 сентября или покинуть территорию, или легализовать свое пребывание.
Фактически людей ставят перед выбором - принять гражданство государства-агрессора или столкнуться с риском депортации и потерей имущества.
С начала оккупации отсутствие российского паспорта уже приводило к ограничению доступа к медицинской помощи, социальным выплатам и официальному трудоустройству.
Теперь, по данным ЦПД, Кремль усиливает давление, используя принуждение и страх, чтобы ускорить насильственную паспортизацию населения на ВОТ.
Напомним, что начиная с 5 января на временно оккупированных территориях Украины заработает реестр "контролируемых лиц". Враг вносит в него украинцев, которые не получили паспорт России.