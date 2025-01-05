Россияне создали реестр украинцев в оккупации, которые не получили паспорт РФ, - ЦНС
Начиная с сегодняшнего дня на временно оккупированных территориях Украины заработает реестр "контролируемых лиц". Враг вносит в него украинцев, которые не получили паспорт России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
"Согласно официальной преамбуле в реестр попадают иностранцы и люди без гражданства, которые незаконно находятся в России и подлежат высылке. Однако в случае с ВОТ фактически речь идет об украинцах без паспорта врага", - говорится в сообщении.
Информационный ресурс отметил, что в случае внесения в реестр украинцы должны или уехать из родного края, или же получить правовое основание для проживания. Кроме того, жителям временно оккупированных территорий за отсутствие паспорта РФ запретят пользоваться банками, регистрировать недвижимость, управлять транспортом и жениться. То есть, как пишет ЦНС, это очередной элемент принуждения, чтобы юридически закрепить за украинцами статус граждан России.
Напомним, на днях информационный ресурс сообщал, что с 1 января 2025 года российские оккупанты лишили любых прав украинцев, которые будучи в оккупации не получили лекарства. В частности, льготная категория людей больше не может получить медикаменты, теперь их придется покупать. Но даже с покупкой есть проблема, поскольку лекарства сложно достать, а если и удается, то в несколько раз выше рыночной цены.
Также в ЦНС сообщали, что в РФ приняли закон, который позволит полицейским проникать в помещения на временно оккупированных территориях. Речь тоже идет о тех, кто не получил российский паспорт. Так называемый закон вступит в силу 5 марта 2025 года.
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