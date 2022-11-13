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Жителей правобережья Херсонской области призвали эвакуироваться: названа причина

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Херсон, Воскресенье 13 ноября 2022 17:45
Жителей правобережья Херсонской области призвали эвакуироваться: названа причина Иллюстративное фото: жителей правобережья Херсонской области призвали эвакуироваться (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жителям правобережной части Херсонской области необходимо выезжать в более безопасные регионы, поскольку существует угроза обстрелов со стороны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

По его словам, россияне, когда бегут, от безысходности начинают воевать с мирным населением, поэтому они могут совершать обстрелы. Также на правобережье Херсонской области повреждена инфраструктура, которая обеспечивает электро-, тепло- и водоснабжение.

"Поэтому настоятельно рекомендуем вам эвакуироваться в более безопасные регионы. Команда Херсонской ОВА готова вам с этим помочь", - отметил Янушевич.

Он также добавил, что за помощью жители области могут обращаться на "горячие линии": 0 800 330 951; 38 091 481 7845.

Глава ОВА заверил, что все люди, которые эвакуируются, будут получать необходимую помощь.

Напомним, ранее стало известно, что Янушевич призвал жителей Херсона не приближаться завтра, 13 ноября, к центру города из-за работ по разминированию.

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