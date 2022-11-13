В ОВА призвали не приближаться завтра к центру Херсона: в чем причина

После побега россияне заминировали все возможное в Херсоне. Горожан призвали не приближаться завтра, 14 ноября, к центральной части города из-за работ по разминированию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Херсонской ОВ Ярослава Янушевича.

"Хочу всех немножко предостеречь, сейчас проходит разминирование территорий. Враг заминировал почти все. Я очень вас прошу, не надо собираться в людных местах. Завтра, 14 ноября, будут проходить работы по разминированию в центре города. Я вас очень прошу не заезжать в центральную часть города ", - заявил Янушевич.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ установили контроль в 60 населенных пунктах Херсонской области за последние дни.

Тем временем "Укрпочта" готовится открыть 5-7 отделений в Херсоне.

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