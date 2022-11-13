Мешканців правобережжя Херсонської області закликали евакуюватися: названо причину
Жителям правобережної частини Херсонської області необхідно виїжджати до більш безпечних регіонів, оскільки існує загроза обстрілів з боку росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.
За його словами, росіяни, коли тікають, від безвиході починають воювати з мирним населенням, тому вони можуть вести обстріли. Також на правобережжі Херсонської області пошкоджено інфраструктуру, яка забезпечує електро-, тепло- та водопостачання.
"Тому настійно рекомендуємо вам евакуюватися до безпечніших регіонів. Команда Херсонської ОВА готова вам з цим допомогти", - зазначив Янушевич.
Він також додав, що за допомогою мешканці області можуть звертатися на "гарячі лінії": 0 800 330 951; 38 091 481 7845.
Глава ОВА запевнив, що всі люди, які евакуюються, отримуватимуть необхідну допомогу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Янушевич закликав жителів Херсона не наближатися завтра, 13 листопада, до центру міста через роботи з розмінування.
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