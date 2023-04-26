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Жителей Киевской области предупредили о взрывах: когда и где ожидать

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Среда 26 апреля 2023 17:07
Жителей Киевской области предупредили о взрывах: когда и где ожидать Иллюстративное фото: жителей Киевской области предупредили о взрывах (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

В Белоцерковском районе Киевской области завтра, 27 апреля, вероятно, будут звучать взрывы. Там запланировали проводить работы на месторождении гранитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.

"Завтра, 27 апреля, в Шамраевском месторождении гранитов запланировано проведение взрывных работ. Они связаны с технологическими процессами", - сказано в сообщении ОВА.

При этом в ведомстве призывают местных жителей сохранять спокойствие, поскольку работы - плановые.

Напомним, ранее стало известно, что в Запорожье сегодня, 26 апреля, звучали взрывы.

Также мы писали, что в Херсоне утром 26 апреля трижды прогремели взрывы.

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