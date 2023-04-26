ua ru
Ср, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уже третий раз за утро. В Херсоне слышны взрывы

Новина українською →
Херсон, Среда 26 апреля 2023 11:03
Уже третий раз за утро. В Херсоне слышны взрывы Фото: в Херсоне слышны взрывы уже третий раз за утро 26 апреля (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 26 апреля, в Херсоне раздаются взрывы уже третий раз за утро. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне третий раз за утро слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 25 апреля, россияне 75 раз обстреляли Херсонскую область.

Напомним, третий день подряд российские оккупанты атакуют Кизомыс Белозерской общины Херсонской области. Так, во вторник, 25 апреля, управляемыми авиабомбами они ударили по церкви и домам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон
NEWS
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России