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Мешканців Київської області попередили про вибухи: коли та де чекати

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Середа 26 квітня 2023 17:07
Мешканців Київської області попередили про вибухи: коли та де чекати Ілюстративне фото: мешканців Київської області попередили про вибухи (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

У Білоцерківському районі Київської області завтра, 27 квітня, ймовірно, лунатимуть вибухи. Там запланували проводити роботи на родовищі гранітів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА в Telegram.

"Завтра, 27 квітня, у Шамраївському родовищі гранітів заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами", - йдеться у повідомленні ОВА.

При цьому у відомстві закликають місцевих зберігати спокій, оскільки роботи - планові.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Запоріжжі сьогодні, 26 квітня, лунали вибухи.

Також ми писали, що у Херсоні вранці 26 квітня тричі пролунали вибухи.

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Біла Церква Київська область вибухи
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