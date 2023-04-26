В Запорожье прогремели взрывы. В ОВА просят оставаться в укрытиях

В среду, 26 апреля, в Запорожье прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

"В Запорожье слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко обратился с просьбой находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

"Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины!" - отметил он.

Как сообщалось, в среду, 26 апреля, в Херсоне раздаются взрывы уже третий раз за утро. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Напомним, днем ранее, во вторник, 25 апреля, в Запорожье раздались звуки взрывов. Согласно сообщениям, горожане слышали звуки пролета дронов типа Shahed.