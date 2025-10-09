ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Жителей Киева и области предупредили о сильном дожде

Киев, Четверг 09 октября 2025 20:18
UA EN RU
Жителей Киева и области предупредили о сильном дожде Иллюстративное фото: в Киеве ожидается сильный дождь (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и области сегодня, 9 октября, вечером ожидается сильный дождь. Он будет идти и ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" в Telegram.

"До конца суток 09 октября с содержанием ночью 10 октября значительный дождь", - сказано в сообщении "Укргидрометцентра".

Также на этом фоне был объявлен первый уровень опасности, желтый.

Синоптики отмечают, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Прогноз погоды на 10 октября

Напомним, ранее метеоролог и синоптик Наталка Диденко рассказала, что в пятницу, 10 октября, погода в Украине ожидается в основном дождливая.

Согласно ее прогнозу, днем будет +9…+14 градусов по Цельсию.

Самая теплая погода ожидается в восточных областях Украины, столбики термометров могут подняться до +15…+19 градусов выше нуля.

Стоит заметить, что пасмурная погода в Украине сохраняется уже несколько недель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Погода
Новости
Сырский назвал новые результаты Добропольского контрнаступления
Сырский назвал новые результаты Добропольского контрнаступления
Аналитика
Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Игорь Терехов: Эта зима станет самой тяжелой для Харькова с начала войны