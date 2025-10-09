Жителей Киева и области предупредили о сильном дожде

В Киеве и области сегодня, 9 октября, вечером ожидается сильный дождь. Он будет идти и ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" в Telegram.

"До конца суток 09 октября с содержанием ночью 10 октября значительный дождь", - сказано в сообщении "Укргидрометцентра". Также на этом фоне был объявлен первый уровень опасности, желтый. Синоптики отмечают, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.