Головна » Життя » Суспільство

Мешканців Києва та області попередили про сильний дощ

Київ, Четвер 09 жовтня 2025 20:18
UA EN RU
Мешканців Києва та області попередили про сильний дощ Ілюстративне фото: у Києві очікується сильний дощ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та області сьогодні, 9 жовтня, ввечері очікується сильний дощ. Він буде йти і вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" у Telegram.

"До кінця доби 09 жовтня з утриманням вночі 10 жовтня значний дощ", - ідеться в повідомленні "Укргідрометцентру".

Також на цьому тлі було оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики зазначають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту.

Прогноз погоди на 10 жовтня

Нагадаємо, раніше метеорологиня і синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що в п'ятницю, 10 жовтня, погода в Україні очікується переважно дощова.

Згідно з її прогнозом, удень буде +9...+14 градусів за Цельсієм.

Найтепліша погода очікується у східних областях України, стовпчики термометрів можуть піднятися до +15...+19 градусів вище нуля.

Варто зауважити, що похмура погода в Україні зберігається вже кілька тижнів.

