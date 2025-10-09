Мешканців Києва та області попередили про сильний дощ
У Києві та області сьогодні, 9 жовтня, ввечері очікується сильний дощ. Він буде йти і вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" у Telegram.
"До кінця доби 09 жовтня з утриманням вночі 10 жовтня значний дощ", - ідеться в повідомленні "Укргідрометцентру".
Також на цьому тлі було оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
Синоптики зазначають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту.
Прогноз погоди на 10 жовтня
Нагадаємо, раніше метеорологиня і синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що в п'ятницю, 10 жовтня, погода в Україні очікується переважно дощова.
Згідно з її прогнозом, удень буде +9...+14 градусів за Цельсієм.
Найтепліша погода очікується у східних областях України, стовпчики термометрів можуть піднятися до +15...+19 градусів вище нуля.
Варто зауважити, що похмура погода в Україні зберігається вже кілька тижнів.