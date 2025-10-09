Мешканців Києва та області попередили про сильний дощ

У Києві та області сьогодні, 9 жовтня, ввечері очікується сильний дощ. Він буде йти і вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" у Telegram.

"До кінця доби 09 жовтня з утриманням вночі 10 жовтня значний дощ", - ідеться в повідомленні "Укргідрометцентру". Також на цьому тлі було оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. Синоптики зазначають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту.