Оккупанты в Херсонской области тоже хотят провести срочный "референдум"

Так называемый "Общественный совет" Херсонской области обратился к "главе" региона с инициативой немедленно провести "референдум" о признании региона субъектом РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

Там заявили, что "вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области".

При этом сообщается, что "референдум" о вступлении Херсонской области в состав России пройдет в кратчайшие сроки.