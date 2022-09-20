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Оккупанты в Херсонской области тоже хотят провести срочный "референдум"

Новина українською →
Херсон, Вторник 20 сентября 2022 12:12
Оккупанты в Херсонской области тоже хотят провести срочный "референдум" Фото: оккупанты в Херсонской области тоже хотят провести срочный "референдум" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Так называемый "Общественный совет" Херсонской области обратился к "главе" региона с инициативой немедленно провести "референдум" о признании региона субъектом РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Там заявили, что "вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области".

При этом сообщается, что "референдум" о вступлении Херсонской области в состав России пройдет в кратчайшие сроки.

Как сообщалось, "Общественная палата" так называемой "ДНР" просит главаря Дениса Пушилина немедленно провести "референдум" по вхождению в состав России.

Напомним, что оккупанты в так называемой "ЛНР" попросили "власть" провести псевдореферендум по присоединению к России.

Приэтом ранее сообщалось, что из-за успешного контнаступления ВСУ российская власть отложила на неопределенный срок проведение псевдореферендумов по "присоединению к России" так называемых "ЛДНР" и оккупированных территорий Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

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Херсонская область
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