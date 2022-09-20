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Оккупанты рассказывают о прорыве ВСУ на Херсонском направлении (перехват)

Новина українською →
Херсонская область, Вторник 20 сентября 2022 09:34
Оккупанты рассказывают о прорыве ВСУ на Херсонском направлении (перехват) Фото: оккупанты рассказывают о прорыве ВСУ на Херсонском направлении (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Боевик так называемой "ДНР" рассказывает жене о прорыве украинских войск. Речь идет о Херсонском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор, который перехватило ГУР МО.

"Тут такое происходит бл@дь. Прорыв у нас, прям у нас, вот где я стою сейчас...Тут укркы нормально только что обложили...клубы дыма такие стоят...Они сейчас нас тут е@ашат, шо зверей", - жалуется оккупант жене.

При этом он рассказывает, что связи с подкреплением нет, а командование приказало "стоять до последнего".

Напомним, по данным обновленных карт, ситуация на Херсонском направлении доподлинно не известна, но сложная. Россияне продолжают бить, в частности, по гражданским объектам, а наши бойцы умело уничтожают склады россиян и не только.

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