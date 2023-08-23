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Жителей Херсонской области призвали не выходить из дома на праздники: возможны усиленные обстрелы

Фото: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин (most.ks.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Жителей Херсона и области призвали не выходить из дома без необходимости сегодня, в День государственного флага, и завтра, в День Независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Дорогие жители Херсонской области, 23-го и 24-го августа не выходите без необходимости из дома", - призвал он.

Глава ОВА отметил, что в праздничные дни возможны усиленные обстрелы российских оккупантов.

Он также призвал украинцев во время воздушной тревоги пользоваться правилом двух стен или спускаться в укрытие.

Обстрелы Херсонской области

Россияне ежедневно обстреливают Херсонскую область после освобождения Силами обороны правого берега Днепра.

Так, сегодня утром оккупанты уже обстреляли Корабельный район Херсона. Из-за атаки начался пожар и пострадали шесть человек.

Угрозы на День Независимости

В Главном управлении разведки допускают возможность российских провокаций в День Независимости Украины. Там считают, что враг может прибегнуть к ракетному террору.

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий отметил, что оккупанты начали принимать решение о нанесении удара быстрее, поэтому атака может произойти в любое время.

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк также отмечала, что в определенный день возможны массированные атаки, в том числе с использованием надводных и подводных ракетоносителей, стратегической и тактической авиации и дронов.

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Херсонская областьДень независимости Украины