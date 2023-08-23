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Планирует ли РФ обстрелы на 24 августа: разведка указала на важный нюанс

Киев, Среда 23 августа 2023 11:32
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Планирует ли РФ обстрелы на 24 августа: разведка указала на важный нюанс Фото: заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В украинской разведке не исключают, что Россия может прибегнуть к обстрелам Украины 23, 24 или 25 августа. Враг начал принимать решение о нанесении удара быстрее, поэтому атака может произойти в любое время.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

"У нас сейчас есть четкие данные о том, сколько снаряженных носителей ракетного вооружения воздушного, морского и наземного базирования на территории России и временно оккупированных территориях. И продолжаем отслеживать эту информацию", - рассказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что по данным ГУР, сейчас у врага в состоянии готовности находятся Ту-22 - основной носитель ракеты Х-22. При этом представитель разведки допускает, что тот удар, который был нанесен по "Шайковке", наверняка несколько изменит планы России.

"Мы не исключаем, что обстрел может произойти и 23, и 25 августа, или 24-го. В любом случае враг будет делать все для того, чтобы держать нас в постоянном напряжении", - отметил Скибицкий.

В качестве примера он привел, что два дня подряд продолжались плановые полеты МиГ-31К - носителей "Кинжалов", а каждый такой взлет тоже заставляет людей волноваться.

"К тому же агрессор начал быстрее принимать решение о нанесении удара, которое мы видим в последнее время. Поэтому следует быть готовым к тому, что враг способен нанести ракетные удары по любому объекту в любой день или время", - подытожил Скибицкий.

Чего украинцам ждать День Независимости

Напомним, что военно-политическое руководство и власть на разных уровнях предупреждали о росте угрозы во время празднования Дня Независимости.

Поскольку страна-агрессор может прибегнуть к массированным обстрелам или другим провокациям в стране не будут проводить массовые мероприятия.

Так, в Воздушных силах ВСУ обратили внимание, что оккупанты известны своим тяготением к "сакральным" датам, в связи с чем не исключены удары и на День Независимости.

К тому же, сегодня командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев призвал украинцев быть более внимательными во время воздушной тревоги в День Независимости, поскольку россияне могут прибегнуть к атаке.

Заметим, что по последним данным, войска РФ держат 10 кораблей в Черном море, из них на боевом дежурстве 2 ракетоносителя - подводный и надводный, суммарный залп которых может достигать 12 ракет "Калибр".

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