Жители оккупированных территорий Украины все больше недовольны захватчиками - ЦНС

Люди под оккупацией все больше испытывают недовольство "властями".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Это связано с тем, что захватчики не могут улучшить социально-экономическую ситуацию на оккупированных территориях восточной Украины.
Сотрудники ЦНС выявили причины, по которым местные жители недовольны. Основные из них следующие:
На захваченных территориях лучшая жизнь осталась лишь "на бумаге и по телевидению".
"Оккупанты не хотели и не хотят улучшать социально-экономический уровень на захваченных территориях", - добавили в ЦНС.
Ранее мы писали, что оккупанты хотят ускорить присоединение захваченных территорий юга и востока Украины к политическому и правовому полю РФ.
Также мы писали, что оккупанты вывозят украинских детей на пропагандистские мероприятия в Москву
К слову, россияне готовятся к фальсификациям "выборов президента РФ" на оккупированных территориях Украины.
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