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Жителі окупованих територій України дедалі більше незадоволені загарбниками - ЦНС

Фото: мешканці окупованих територій України дедалі більше незадоволені загарбниками (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Люди під окупацією все більше відчувають невдоволення "владою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Це пов'язано з тим, що загарбники не можуть покращити соціально-економічну ситуацію на окупованих територіях східної України.

Співробітники ЦНС виявили причини, через які місцеві жителі незадоволені. Основні їх такі:

  • відсутність роботи. На окуповані території приїжджають трудові мігранти із країн Центральної Азії. Це призводить до того, що місцеві жителі не можуть знайти роботу;
  • проблеми з опаленням. Система централізованого опалення працює із перебоями.
  • відсутність медичної допомоги. Медичні установи на окупованих територіях перебувають у поганому стані, і лікарі не завжди мають необхідні ліки та обладнання. До того ж зараз без російського паспорта отримати медичну допомогу неможливо.
  • невиплата соціальних виплат. Окупаційна влада не виплачує соціальні виплати місцевим жителям, особливо людям пенсійного віку. Через це людям доводиться виживати.

На захоплених територіях найкраще життя залишилося лише "на папері та по телебаченню".

"Окупанти не хотіли і не хочуть покращувати соціально-економічний рівень на захоплених територіях", - додали в ЦНС.

Життя в окупації

Раніше ми писали, що окупанти хочуть прискорити приєднання захоплених територій півдня та сходу України до політичного та правового поля РФ.

Також ми писали, що окупанти вивозять українських дітей на пропагандистські заходи до Москви.

До речі, росіяни готуються до фальсифікацій "виборів президента РФ" на окупованих територіях України.

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