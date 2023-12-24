Жителі окупованих територій України дедалі більше незадоволені загарбниками - ЦНС

Люди під окупацією все більше відчувають невдоволення "владою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Це пов'язано з тим, що загарбники не можуть покращити соціально-економічну ситуацію на окупованих територіях східної України.
Співробітники ЦНС виявили причини, через які місцеві жителі незадоволені. Основні їх такі:
На захоплених територіях найкраще життя залишилося лише "на папері та по телебаченню".
"Окупанти не хотіли і не хочуть покращувати соціально-економічний рівень на захоплених територіях", - додали в ЦНС.
Раніше ми писали, що окупанти хочуть прискорити приєднання захоплених територій півдня та сходу України до політичного та правового поля РФ.
Також ми писали, що окупанти вивозять українських дітей на пропагандистські заходи до Москви.
До речі, росіяни готуються до фальсифікацій "виборів президента РФ" на окупованих територіях України.
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