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Истребители НАТО впервые сбили дрон над Латвией

12:17 08.06.2026 Пн
2 мин
Воздушную угрозу объявили сразу в нескольких регионах страны
aimg Ирина Глухова
Истребители НАТО впервые сбили дрон над Латвией Фото: истребители НАТО впервые сбили дрон над Латвией (Getty Images)
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Сегодня утром, 8 июня, французские истребители НАТО сбили неизвестный дрон, который нарушил воздушное пространство Латвии. Это первый подобный случай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Что произошло

Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что беспилотник попал на территорию страны из-за российских операций радиоэлектронной борьбы - то есть РФ глушила сигналы, из-за чего дрон сбился с курса и пересек границу.

Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии его сбили.

Как разворачивались события

Утром в понедельник латвийские военные объявили воздушную угрозу сразу в нескольких регионах. Жители получили предупреждение на мобильные телефоны.
Тревогу объявляли в четырех муниципалитетах:

  • Резекне;
  • Лудза;
  • Балвай;
  • Алуксне.

Около 9:40 в Резекненском и Лудзенском районах подняли оранжевый уровень тревоги - один из двух уровней оповещения, которые используют латвийские военные.

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После уничтожения дрона угрозу во всех четырех муниципалитетах отменили.

Обновлено в 12:55

После того как истребители НАТО сбили беспилотник, Латвия снова объявила чрезвычайное положение в воздухе.

По данным СМИ, в понедельник около 11:35 утра по местному времени в стране объявили воздушную угрозу.

Дроны в Латвии

Напомним, в последние недели Латвия неоднократно фиксировала появление беспилотников в своем воздушном пространстве.

Так, 7 мая два украинских дрона, которые залетели в Латвию со стороны России, попали в нефтехранилища в Резекне. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что беспилотники отклонились от маршрута из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы.

После этого инцидента в отставку подал министр обороны Латвии Андрис Спрудс, а впоследствии свои полномочия сложило и правительство страны.

Уже с 19 мая Латвия три дня подряд объявляла воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. А 23 мая в озеро Дридзис на востоке страны упал дрон, который взорвался после контакта с водой.

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