Истребители НАТО впервые сбили дрон над Латвией

Сегодня утром, 8 июня, французские истребители НАТО сбили неизвестный дрон, который нарушил воздушное пространство Латвии. Это первый подобный случай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Что произошло

Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что беспилотник попал на территорию страны из-за российских операций радиоэлектронной борьбы - то есть РФ глушила сигналы, из-за чего дрон сбился с курса и пересек границу.

Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии его сбили.

Как разворачивались события

Утром в понедельник латвийские военные объявили воздушную угрозу сразу в нескольких регионах. Жители получили предупреждение на мобильные телефоны.

Тревогу объявляли в четырех муниципалитетах:

Резекне;

Лудза;

Балвай;

Алуксне.

Около 9:40 в Резекненском и Лудзенском районах подняли оранжевый уровень тревоги - один из двух уровней оповещения, которые используют латвийские военные.

После уничтожения дрона угрозу во всех четырех муниципалитетах отменили.

Обновлено в 12:55

После того как истребители НАТО сбили беспилотник, Латвия снова объявила чрезвычайное положение в воздухе.

По данным СМИ, в понедельник около 11:35 утра по местному времени в стране объявили воздушную угрозу.