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Мешканці Херсона вийшли на мітинг проти здорожчення проїзду в маршрутках

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 13:58
Мешканці Херсона вийшли на мітинг проти здорожчення проїзду в маршрутках
Ілюстративне фото (facebook.com/cv.cv.ua)

Унаслідок акції протесту звільнилась начальник Управління транспорту міста

Мешканці Херсона 19 листопада влаштували мітинг під будівлею міської ради через здорожчення проїзду в маршрутках. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Громадське".

Протестувальники вимагали выдставки начальниці Управління транспорту Марини Віркун. Під натиском громади вона написала заяву про звільнення. 

Окрім того, мешканці міста вимагали відставки міськголови Херсона Володимира Миколаєнка та звільнення з посади директора КП "Херсонелектротранс" Павла Макейчика.

Також активісти закликали розірвати договори з приватними перевізниками, які не виконують умови договорів та передати маршрути комунальним підприємствам.

Зі свого боку Миколаєнко повідомив, що влада хоче розірвати угоди з трьома перевізниками, та запросив людей у приміщення міської ради для переговорів.

Нагадаємо, у Херсоні перевізники відмовляються виконувати рішення суду про скасування тарифу на перевезення в 6 гривень. У пятницю, 16 листопада, більшість автобусів не виїхала на маршрути. Водії, які вийшли на роботу, вимагають у пасажирів по 8 гривень за проїзд. Якщо ті відмовляються платити - висаджують з маршрутки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 листопада у Тернополі підняли тарифи на проїзд у громадському транспорті до 8 гривень у тролейбусі та 9 гривень - у маршрутках. Втім, вже 5 листопада рішення про підняття тарифів було скасовано через масові акції протестів мешканців Тернополя. Після цього протестувати почали водії маршруток. В результаті 15 листопада міськрада Тернополя затвердила нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Вартість проїзду у тролейбусах становитиме 5 гривень, у маршрутках та автобусах - 6 гривень.

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