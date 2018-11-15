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Міськрада Тернополя затвердила нові тарифи на проїзд у громадському транспорті

Новини » Інфраструктура    15.11.2018 - 14:23
Міськрада Тернополя затвердила нові тарифи на проїзд у громадському транспорті
Фото: тролейбус (facebook.com/gpoltava)

Вартість проїзду у тролейбусах становитиме 5 гривень, у маршрутках та автобусах - 6 гривень

Міськрада Тернополя сьогодні, 15 листопада 2018 року, затвердила нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Тернополя.

Повідомляється, що виконавчий комітет Тернопільської міськради затвердив нові тарифи на основі отриманого висновку незалежного експерта, поданих розрахунків профільною депутатською комісією та розрахунків вартості проїзду.

Як повідомив мер Тернополя Сергій Надал,  вартість проїзду у тролейбусах становитиме 5 гривень, незалежно від форми розрахунку, а у маршрутках та автобусах -  6 гривень.

"Нові єдині тарифи на проїзд у громадському транспорті Тернополя будуть впроваджені з 17 листопада та діятимуть до 20 грудня 2018 року, а з 20 грудня вступають в дію диференційовані тарифи, коли вартість оплати за проїзд готівкою чи будь-яким іншим способом, за винятком "Карти тернополянина", буде дорожчою", - повідомив Надал.

Наразі вартість проїзду у тролейбусах в Тернополі становить 3-4 гривні, в маршрутках - 4-5 гривень. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 листопада у Тернополі підняли тарифи на проїзд у громадському транспорті до 8 гривень у тролейбусі та 9 гривень у маршрутках. Втім, вже 5 листопада рішення про підняття тарифів було скасовано через масові акції протестів мешканців Тернополя. Після цього протестувати почали водії маршруток.

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