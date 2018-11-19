Жители Херсона вышли на митинг против подорожания проезда в маршрутках

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В результате акции протеста уволилась начальник Управления транспорта города

Жители Херсона 19 ноября устроили митинг под зданием городского совета против подорожания проезда в маршрутках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Протестующие требовали отставки начальницы Управления транспорта города Марины Виркун. Под давлением общественности она написала заявление об увольнении.

Кроме того, жители города требовали отставки главы Херсона Владимира Миколаенко и увольнения директора КП "Херсонэлектротранс" Павла Макейчика.

Также активисты призывали расторгнуть договоры с частными перевозчиками, которые не выполняют условия договоров и передать маршруты коммунальным предприятиям.

Со своей стороны Миколаенко сообщил, что власть хочет расторгнуть договоры с тремя перевозчиками, и пригласил людей в здание городского совета для переговоров.

Напомним, в Херсоне перевозчики отказываются выполнять решения суда об отмене тарифа на перевозку по цене в 6 гривен. В пятницу, 16 ноября, большинство автобусов не выехало на маршруты. Водители, которые вышли на работу, требуют у пассажиров 8 гривен за проезд. Если те отказываются платить - высаживают из маршрутки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 1 ноября в Тернополе подняли тарифы на проезд в общественном транспорте до 8 гривен в троллейбусе и 9 гривен - в маршрутках. Впрочем, уже 5 ноября решение о повышении тарифов было отменено в результате массовых акций протестов жителей Тернополя. После этого начали протестовать водители маршруток. В результате 15 ноября горсовет Тернополя утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость проезда в троллейбусах составит 5 гривен, в маршрутках и автобусах - 6 гривен.