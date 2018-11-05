Фото: тролейбус (facebook.com/gpoltava)

Старі тарифи на проїзд повернуть з 6 листопада

У Тернополі скасували нові тарифи на проїзд у громадському транспорті, запроваджені з 1 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 0352.ua.

Повідомляється, що через підвищення тарифів у місті пройшли акції протестів. І виконком Тернопільської міськради, розглянувши звернення громадськості, вирішив, що з 6 листопада повертаються старі тарифи на проїзд.

"Розглянувши звернення громадськості щодо перегляду тарифів на перевезення пасажирів автомобільним та електричним транспортом в місті Тернополі, з метою недопущення соціальної напруги в місті...виконавчий комітет міської ради вирішив вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 30 жовтня 2018 року "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним та електричним транспортом в місті Тернополі", - йдеться у документі.

Як зазначається, про скасування нових тарифів повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

Фото: 0352.ua

Відзначимо, на початку року тарифи на проїзд в міському транспорті Тернополя підняли до 5 гривень в маршрутках і до 4 гривень - в тролейбусі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що відповідно до попереднього рішення виконкому Тернопільської міськради, з 1 листопада вартість проїзду у тролейбусах міста була піднята до 8 гривень, у маршрутках - до 9 гривень.

Додамо, також повідомлялося, що у Полтаві на гривню знизили ціни на проїзд у громадському транспорті: до двох гривень - у тролейбусах та до чотирьох гривень - в автобусах.