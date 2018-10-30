Фото: тролейбус (facebook.com/gpoltava)

Проїзд у Тернополі подорожчає з 1 листопада

У Тернополі підняли тарифи на проїзд у громадському транспорті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Тернопільської міськради.

Як зазначається, рішення про підвищення тарифів на проїзд було прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету.

Так, з 1 листопада вартість проїзду у тролейбусах становитиме 8 гривень - при готівковому розрахунку, 6 гривень при сплаті електронним проїзним квитком або банківською карткою та 5 гривень при оплаті персоніфікованою "Карткою тернополянина".

Вартість маршрутки становитиме 9 гривен при оплаті готівкою, 7 гривень - при сплаті електронним проїзним квитком або банківською карткою, 6 гривень становитиме вартість при оплаті "Карткою тернополянина".

"Учні платитимуть у тролейбусах 2,5 гривень та 3 гривні - у автобусах та маршрутках, а студенти - 2,5 грн. у тролейбусах та 3 гривень - у автобусах, які курсують у звичайному режимі руху", - йдеться у повідомленні.

Підняття тарифів у міськраді Тернополя пояснюють критичною ситуацією з перевезенням пасажирів, оскільки усі маршрути є збиткові та на понад 35% зменшилась кількість маршрутних автобусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Полтаві на гривню знизили ціни на проїзд у громадському транспорті: до двох гривень - у тролейбусах та до чотирьох гривень - в автобусах.