Мешканців Сумської області попереджають про загрозу обстрілу

Існує загроза артилерійського обстрілу Хотінської та Сумської громади з боку російських окупантів. Українців просять пройти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

Він зазначив, що росіяни можуть атакувати Хотінську громаду, а також села Верхнє та Нижнє Піщане, Стецьківка Сумської громади. Тому мешканців населених пунктів просять перебувати в укриттях.