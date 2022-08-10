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Окупанти з самого ранку обстрілюють Сумську область

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Сумська область, Середа 10 серпня 2022 11:53
Окупанти з самого ранку обстрілюють Сумську область Фото: окупанти з самого ранку обстрілюють Сумську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові з самого ранку середи, 10 серпня, обстрілюють Сумську область. Зокрема, Білопільську громаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, окупанти ведуть вогонь з різних видів зброї зі своєї території.

"На жаль, є наслідки цих обстрілів. Подробиці з часом. Будьте пильні", - написав Живицький.

Нагадаємо, 9 серпня російські війська обстріляли сім громад Сумської області, в результаті чого дві людини отримали поранення.

Крім того, 8 серпня в Сумській області нарахували понад 130"прильотів" за добу. Одна людина в результаті обстрілу загинула.

Добвим, що раніше росіяни били по Сумській області з артилерії, в результаті чого були пошкоджені приватні будинки.

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