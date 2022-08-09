Росіяни сьогодні обстрілювали Сумську область з артилерії і мінометів, є поранені

У вівторок, 9 серпня, російські війська обстріляли сім громад Сумської області. В результаті атак постраждали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram .

За його словами, росіяни за допомогою мінометів обстрілювали території Шалигінської, Білопільської, Миропільської та Путивльської громад. В результаті атаки по Білопільській громаді дві людини були поранені, зараз вони знаходяться в лікарні.

Водночас у Новослобідській громаді було зафіксовано близько 15 "прильотів" з артилерії.

Живицький додав, що Хотинську та Середино-Будську громади росіяни обстрілювали з кулеметів.