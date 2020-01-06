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Україна готова направити в Австралії близько 200 рятувальників

Новини » В світі     06.01.2020 - 21:19
Україна готова направити в Австралії близько 200 рятувальників
Ілюстративне фото (twitter com viditocho)

Рятувальники зможуть прибути до Австралії протягом 24-36 годин

Україна готова направити в Австралію для допомоги в гасінні пожеж близько 200 рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков Facebook.

За його словами, українська сторона поінформувала Австралію про готовність направити сили. На даний момент очікується відповідь австралійської боку.

"Уряд України повідомив австралійській стороні про готовність направити на допомогу близько 200 спеціально підготовлених рятувальників ДСНС. Українська сторона поінформувала Австралію про готовність прибуття рятувальників на місце трагедії протягом 24-36 годин з необхідним спорядженням на спеціально орендованому дальнемагистральном літаку", - написав Аваков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Міністерстві закордонних справ заявили про готовність надати допомогу Австралії у зв'язку з сильними пожежами в країні.

Лісові пожежі Австралії не можуть загасити з вересня 2019 року. Полум'я охопило понад 5,5 млн гектарів. Жертвами пожеж стали 24 людини. Майже 200 вогнищ горіння досі нараховується по всій країні. Більше 1200 будинків зруйновані, а мільйони гектарів землі обгоріли.

Також повідомлялося, що влада Австралії має намір виділити близько 1,4 млрд доларів на відновлення після лісових пожеж. Відновлення повинно пройти протягом двох років, нею займеться профільне агентство.

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