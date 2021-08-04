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Жителів Лашкар Гах в Афганістані попередили про напад талібів: "Біжіть"

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Афганістан, Середа 04 серпня 2021 05:22
Жителів Лашкар Гах в Афганістані попередили про напад талібів: "Біжіть" Фото: таліби в Афганістані можуть захопити Лашкар Гах (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Таліби в Афганістані у будь-який момент можуть захопити Лашкар Гах з населенням 200 000 осіб. Афганські сили просять мирних жителів тікати з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Ключова столиця афганської провінції Лашкар Гах (столиця провінції Гільменд) може бути захоплена в будь-який момент "Талібаном" - там відбуваються запеклі бої. Тому афганські сили просять мирних жителів виїхати з міста.

Заступник голови ради провінції Гільменд Маджид Ахунд сказав, що таліби взяли під свій контроль дев'ять районів Лашкаргах, оскільки афганський уряд і американська авіація завдавали ударів по їх позиціях.

Генерал Самі Садат, афганський командир, який очолює військові дії в Гільменді, наказав жителям бігти.

"Будь ласка, їдьте якомога швидше, щоб ми могли почати нашу операцію... Я знаю, що вам дуже важко залишити свої будинки - це важко і для нас, - але якщо ви можете залишити свої будинки на кілька днів, будь ласка, вибачте нас. Ми боремося з талібами, де б вони не знаходилися ... Ми не залишимо в живих жодного таліба ", - сказав він.

Нагадаємо, що афганські сили за добу ліквідували десятки талібів. Жорсткі бої пройшли в провінціях Гільменд, Герат та інших.

Раніше повідомлялося, що таліби можуть бути винні у смерті мирних жителів у провінції Кандагар. Там понад 100 осіб було вбито.

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