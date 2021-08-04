Жителів Лашкар Гах в Афганістані попередили про напад талібів: "Біжіть"

Таліби в Афганістані у будь-який момент можуть захопити Лашкар Гах з населенням 200 000 осіб. Афганські сили просять мирних жителів тікати з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Ключова столиця афганської провінції Лашкар Гах (столиця провінції Гільменд) може бути захоплена в будь-який момент "Талібаном" - там відбуваються запеклі бої. Тому афганські сили просять мирних жителів виїхати з міста.

Заступник голови ради провінції Гільменд Маджид Ахунд сказав, що таліби взяли під свій контроль дев'ять районів Лашкаргах, оскільки афганський уряд і американська авіація завдавали ударів по їх позиціях.

Генерал Самі Садат, афганський командир, який очолює військові дії в Гільменді, наказав жителям бігти.