Таліби можуть не розраховувати на визнання при захопленні Афганістану, - Блінкен

Угруповування "Талібан" не зможе розраховувати на міжнародне визнання у разі силового захоплення влади в Афганістані. Відповідну заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Він також повідомив, що нова програма для афганців, пов'язаних з США, представляє значні дипломатичні, логістичні та бюрократичні проблеми.

"Талібан" не раз говорив, що вони хочуть в майбутньому отримати... міжнародне визнання, підтримку, хочуть, щоб їх лідери могли вільно подорожувати світом, щоб з них зняли санкції. Нічого з цього неможливо, якщо "Талібан" буде намагатися силовим шляхом захопити країну і продовжувати завдавати лиха, про які повідомляється", - сказав Блінкен.

Держсекретар США також заявив, що повідомлення про безчинства талібів викликають глибоку тривогу і абсолютно неприйнятні.