Жителей Лашкар Гах в Афганистане предупредили о нападении талибов: "Бегите"

Талибы в Афганистане в любой момент могут захватить Лашкар Гах с населением 200 000 человек. Афганские силы просят мирных жителей бежать из города.

Ключевая столица афганской провинции Лашкар Гах (столица провинции Гильменд) может быть захвачена в любой момент "Талибаном" - там происходят ожесточенные бои. Поэтому афганские силы просят мирных жителей выехать из города.

Заместитель председателя совета провинции Гильменд Маджид Ахунд сказал, что талибы взяли под свой контроль девять районов Лашкаргах, поскольку афганское правительство и американская авиация наносили удары по их позициям.

Генерал Сами Садат, афганский командир, возглавляющий военные действия в Гильменде, приказал жителям бежать.