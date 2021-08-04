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Жителей Лашкар Гах в Афганистане предупредили о нападении талибов: "Бегите"

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Афганистан, Среда 04 августа 2021 05:22
Жителей Лашкар Гах в Афганистане предупредили о нападении талибов: "Бегите" Фото: талибы в Афганистане могут захватить Лашкар Гах (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Талибы в Афганистане в любой момент могут захватить Лашкар Гах с населением 200 000 человек. Афганские силы просят мирных жителей бежать из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Ключевая столица афганской провинции Лашкар Гах (столица провинции Гильменд) может быть захвачена в любой момент "Талибаном" - там происходят ожесточенные бои. Поэтому афганские силы просят мирных жителей выехать из города.

Заместитель председателя совета провинции Гильменд Маджид Ахунд сказал, что талибы взяли под свой контроль девять районов Лашкаргах, поскольку афганское правительство и американская авиация наносили удары по их позициям.

Генерал Сами Садат, афганский командир, возглавляющий военные действия в Гильменде, приказал жителям бежать.

"Пожалуйста, уезжайте как можно скорее, чтобы мы могли начать нашу операцию... Я знаю, что вам очень трудно покинуть свои дома - это тяжело и для нас, - но если вы можете покинуть свои дома на несколько дней, пожалуйста, простите нас. Мы сражаемся с талибами, где бы они ни находились ... Мы не оставим в живых ни одного талиба ", - сказал он.

Напомним, что афганские силы за сутки ликвидировали десятки талибов. Жесткие бои прошли в провинциях Гильменд, Герат и других.

Ранее сообщалось, что талибы могут быть виновны в смерти мирных жителей в провинции Кандагар. Там более 100 человек были убиты.

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