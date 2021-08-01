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Афганські військові заявили про ліквідацію за добу понад 250 талібів

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Неділя 01 серпня 2021 10:35
Афганські військові заявили про ліквідацію за добу понад 250 талібів Фото: афганські військові заявляють про успіхи (www.mod.gov.af)
Автор: Олександр Білоус

За минулу добу в боях з урядовими силами в Афганістані вбито 254 членів руху "Талібан". За даними Міністерства оборони Афганістану, ще 97 осіб були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter військового відомства Афганістану.

Афганські військові заявили про ліквідацію за добу понад 250 талібів

За даними військових, запеклі бої йшли за адміністративні центри провінцій Гільменд і Герат. Також бойові дії також ведуться на території провінцій Газні, Кандагар, Фарах, Джаузджан, Балх, Саманган, Тахар, Кундуз, Баглан, Кабул і Капіса.

Як повідомляло РБК-Україна, в Афганістані члени руху "Талібан" практично повністю захопили провінцію Герат. Бої йдуть в центральних районах столиці регіону. Таліби просунулися до центральних районів міста Герат, столиці однойменної провінції. Урядові війська контролюють тільки один з 17 повітів провінції.

Євросоюз заявив, що не визнає уряд руху "Талібан", якщо він прийде до влади в Афганістані в результаті збройного перевороту. Країна опиниться в ізоляції і позбудеться європейської допомоги.

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