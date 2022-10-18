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Передал технику оккупантам. В Харьковской области разоблачили коллаборанта

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Харьков, Вторник 18 октября 2022 15:52
Передал технику оккупантам. В Харьковской области разоблачили коллаборанта Фото: в Харьковской области разоблачили коллаборанта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прокуратура разоблачила сторонника оккупантов в Харьковской области, который во временной оккупации занимал должность псевдоруководителя "райавтодора", ему сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в конце июня мужчина получил от так называемого главы оккупационной администрации пгт Шевченково предложение стать "руководителем" Шевченковского дорожно-ремонтного пункта Балаклейского райавтодора. В пгт Шевченково он предоставлял российским военным технику общества.

Правоохранители разоблачили мужчину после деоккупации региона. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Ранее в Харьковской области обнаружили мужчину, который во время оккупации села призывал местных к поддержке захватчиков.

Также напомним, что правоохранители задержали мужчину, добровольно ставшего сотрудником "правоохранительных органов" россиян на период оккупации Балаклеи Харьковской области.

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