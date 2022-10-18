Оправдывала захват украинских городов. В Черкассах коллаборантку приговорили к 10 годам

Обвиняемую в госизмене жительницу Черкасс Приднепровский суд города приговорил к 10 годам заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

В начале марта она переслала родственникам в РФ фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс и предложила россиянам бомбить их.

Кроме того, женщина распространяла в запрещенной социальной сети "Одноклассники" информацию, оправдывающую захват украинских городов. В частности, хвасталась российским флагом над Новой Каховкой. При этом прокуратура усмотрела признаки преступления по статье "Государственная измена".

Коллаборантка признала вину и искренне раскаялась, что было учтено при определении наказания.