На житловий будинок у США впав літак, є жертви

В американському штаті Мічиган на житловий будинок впав легкомоторний літак. У результаті загинули три людини.

Про це інформує газета The Detroit News з посиланням на поліцію.

Падіння сталося 2 січня близько 16:00 за місцевим часом в окрузі Окленд. Федеральне управління цивільної авіації повідомляє, що одномоторний літак Piper PA-24 впав на приватний житловий будинок.

Lyon Township - 576000 Block of Russet, plane crashes into a home and bursts into flames. Homeowners are out safe. Unknown injuries on the pilot. #breaking #planecrash #BREAKING_NEWS



