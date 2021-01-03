На житловий будинок у США впав літак, є жертви

Фото: одномоторний літак Piper PA-24 (wikimedia.org)

В американському штаті Мічиган на житловий будинок впав легкомоторний літак. У результаті загинули три людини.

Про це інформує газета The Detroit News з посиланням на поліцію.

Падіння сталося 2 січня близько 16:00 за місцевим часом в окрузі Окленд. Федеральне управління цивільної авіації повідомляє, що одномоторний літак Piper PA-24 впав на приватний житловий будинок.

Lyon Township - 576000 Block of Russet, plane crashes into a home and bursts into flames. Homeowners are out safe. Unknown injuries on the pilot. #breaking #planecrash #BREAKING_NEWS



: Jesse Cane pic.twitter.com/sBuaL7vkWD — Macomb County Scanner (@Macomb_Scanner) January 2, 2021

В результаті аварії почалася пожежа, мешканці будинку змогли вибратися з нього.

За даними поліції, загинули пілот повітряного судна і двоє його пасажирів.

Зараз авіаційна влада починає розслідування події.

Нагадаємо, на початку грудня у Київській області сталося падіння літака. В результаті події постраждали дві людини: пілот та інструктор отримали травми і були доставлені в лікарню.

Як писало РБК-Україна, в Альпах у французькому департаменті Савойя розбився вертоліт. Жертвами авіакатастрофи стали п'ятеро людей. Йдеться про вертоліт французької повітряної навігаційної служби. На його борту знаходилися четверо співробітників служби й двоє рятувальників.