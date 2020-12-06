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У Київській області впав літак, є постраждалі

Київська область, Неділя 06 грудня 2020 19:50
У Київській області впав літак, є постраждалі
Фото: місце падіння літака
Автор: Роман Тверденко

У Київській області сталося падіння літака. В результаті події постраждали дві людини.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Повідомлення про падіння літака біля села Гоголів Броварського району надійшло у поліцію в 14:00 неділі. Прибулі на місце події поліція, слідчі, рятувальники і медики встановили, що двоє людей постраждали. Пілот і інструктор отримали травми і були доставлені в лікарню.

За фактом пригоди відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту).

У жовтні повідомлялося, що у Київській області впав мотодельтаплан. В результаті події загинули двоє людей.

У суботу, 5 грудня, в Луганській області сталося ДТП, в якому загинув солдат батальйону "Луганськ-1". Ще троє людей постраждали.

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