У Київській області впав літак, є постраждалі

Фото: місце падіння літака

У Київській області сталося падіння літака. В результаті події постраждали дві людини.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Повідомлення про падіння літака біля села Гоголів Броварського району надійшло у поліцію в 14:00 неділі. Прибулі на місце події поліція, слідчі, рятувальники і медики встановили, що двоє людей постраждали. Пілот і інструктор отримали травми і були доставлені в лікарню.

За фактом пригоди відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту).

У жовтні повідомлялося, що у Київській області впав мотодельтаплан. В результаті події загинули двоє людей.

У суботу, 5 грудня, в Луганській області сталося ДТП, в якому загинув солдат батальйону "Луганськ-1". Ще троє людей постраждали.