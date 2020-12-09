ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Жертвами аварії вертольота у Франції стали п'ятеро людей

Савойя, Середа 09 грудня 2020 03:14
Жертвами аварії вертольота у Франції стали п'ятеро людей
Фото: вертоліт (tahiti infos)
Автор: Артур Родивилов

Вертоліт розбився в Альпах у французькому департаменті Савойя. Жертвами авіакатастрофи стали п'ять осіб.

Про це повідомляє в Twitter префектура регіону.

За інформацією префектури, мова йде про вертоліт французької повітряної навігаційної служби. На його борту перебували четверо співробітників служби та двоє рятувальників.

Аварія сталася на висоті 1,8 тис. метрів близько 19:00 за паризьким часом (20:00 за Києвом). Пілот встиг подати сигнал тривоги та катапультуватися.

У пошуках залучені понад 40 осіб, три вертольоти, а також інша техніка.

У середині листопада повідомлялося про катастрофу вертольота з миротворцями на Синайському півострові в Єгипті. Унаслідок аварії постраждали семеро людей з різних країн. За інформацією AFP, загинули вісім військовослужбовців: п'ятеро американців, француз та чех.

У жовтні у США розбився військовий літак. Літак впав поблизу школи в місті Фолі. Унаслідок аварії загинули дві людини.

Крім того, 25 вересня в Чугуєві розбився військовий літак АН-26 з курсантами Харківського національного університету повітряних сил. Жертвами авіакатастрофи стали 26 осіб. Нещодавно в уряді назвали причини падіння військового літака.

Також РБК-Україна писало про падіння легкого одномоторного літака у Франції. Унаслідок аварії загинули 3 людини.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі авиакатастрофавертолет

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся