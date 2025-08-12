Жили под постоянным давлением россиян: Украина вернула из оккупации маму с четырьмя детьми

"В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти маму с четырьмя детьми в возрасте 15, 12, 8 лет и полтора года, которая решилась на сложный и опасный путь с временно оккупированной территории", - сообщил Ермак.

По его словам, семья жила под постоянным давлением оккупантов, которые требовали, чтобы дети учились по российской программе в оккупационной школе, но матери удалось организовать для старших онлайн-обучение в украинской школе.

Впервые за более чем три года дети наконец увидели своего отца, и теперь семья в безопасности.

"Спасибо Helping to Leave за содействие в спасении этой семьи. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - добавил глава ОП.