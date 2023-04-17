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Жили под обстрелами. Полицейские эвакуировали из-под Донецка пятерых детей (фото)

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Красногоровка, Понедельник 17 апреля 2023 18:01
Жили под обстрелами. Полицейские эвакуировали из-под Донецка пятерых детей (фото) Фото: Полицейские эвакуировали из-под Донецка пятерых детей (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранителям удалось эвакуировать пятерых детей из Красногоровки (Донецкая область) за один день. В настоящее время их отправили в более безопасные регионы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.

"Каждый выезд в Красногоровку - это риск для жизни и здоровья полицейских, ведь линия фронта - в нескольких километрах, а дорогу в город обстреливают оккупанты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот раз "Белые ангелы" эвакуировали из Красногоровки большую семью - 5 взрослых и 4 детей. Родные дома покинули 49-летняя женщина с детьми 12, 16 и 23 лет, ее невестка с двумя малышами 3 и 7 лет и две пожилые бабушки. Взрослых и детей вывезли в Днепр, откуда семья отправилась к знакомым в Киевскую область.

"В безопасный регион направилась еще одна семья из Красногоровки, которую в этот день вывезли "Белые ангелы". В семье воспитывается маленькая девочка - ей всего 1,8 лет", - добавили в полиции.

Напомним, что жителям Донецкой области, которые эвакуировались в более безопасные регионы Украины, советуют воздержаться от преждевременного возвращения домой.

Согласно решению Правительственного Координационного штаба с 18 апреля 2023 года обязательная эвакуация будет перенаправлена из Черкасской в Житомирскую область.

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