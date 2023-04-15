Жители Донбасса могут бесплатно эвакуироваться в Житомирскую область: детали

Согласно решению Правительственного Координационного штаба с 18 апреля 2023 года обязательная эвакуация будет перенаправлена из Черкасской в Житомирскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Донецкой ОВА.

"Продолжается обязательная эвакуация гражданских жителей Донецкой области. Из-за активных боевых действий нужно, чтобы как можно больше людей покинули область уже сейчас, уехав в более безопасные регионы Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация в Житомирскую область будет осуществляться специальным поездом, 1 раз в 4 дня по четным дням. Чтобы бесплатно выехать в безопасный регион и спасти свою семью от постоянных обстрелов, необходимо: