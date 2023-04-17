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Жили під обстрілами. Поліцейські евакуювали з-під Донецька п'ятьох дітей (фото)

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Красногорівка, Понеділок 17 квітня 2023 18:01
Жили під обстрілами. Поліцейські евакуювали з-під Донецька п'ятьох дітей (фото) Фото: Поліцейські евакуювали з-під Донецька п'ятьох дітей (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронцям вдалося евакуювати п'ятьох дітей із Красногорівки (Донецька область) за один день. Наразі їх відправили до більш безпечних регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

"Кожен виїзд до Красногорівки - це ризик для життя й здоров’я поліцейських, адже лінія фронту - в кількох кілометрах, а дорогу до міста обстрілюють окупанти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього разу "Білі янголи" евакуювали з Красногорівки велику родину - 5 дорослих і 4 дітей. Рідні домівки залишили 49-річна жінка з дітьми 12, 16 та 23 років, її невістка з двома малюками 3 і 7 років і дві літні бабусі. Дорослих і дітей вивезли до Дніпра, звідки родина вирушила до знайомих у Київську область.

"До безпечного регіону попрямувала ще одна сім’я з Красногорівки, яку цього дня вивезли "Білі янголи". У родині виховується маленька дівчинка - їй лише 1,8 років", - додали у поліції.

Нагадаємо, що мешканцям Донецької області, які евакуювалися до більш безпечних регіонів України, радять утриматись від передчасного повернення додому.

Відповідно до рішення Урядового Координаційного штабу з 18 квітня 2023 року обов’язкову евакуацію буде перенаправлено з Черкаської до Житомирської області.

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