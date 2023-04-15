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РФ ведет постоянные обстрелы. Жителей Донецкой области призвали не торопиться с возвращением домой

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Украина, Суббота 15 апреля 2023 12:46
РФ ведет постоянные обстрелы. Жителей Донецкой области призвали не торопиться с возвращением домой Фото: жителей Донецкой области призвали не спешить с возвращением домой (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жителям Донецкой области, которые эвакуировались в более безопасные регионы Украины, советуют воздержаться от преждевременного возвращения домой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом попросили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В ведомстве напомнили, что Российская Федерация ведет постоянные обстрелы жилых районов и объектов критической инфраструктуры. Это приводит к разрушению домов и травмированию и гибели местных жителей. Поэтому принять решение о преждевременном возвращении из эвакуации - это подвергнуть опасности себя и своих родных.

"Также жителей Донецкой области, которые до сих пор остаются в регионе, призывают эвакуироваться в безопасные регионы страны. В частности, это касается семей, у которых есть дети и лица с ограниченными физическими возможностями", - говорится в сообщении.

Напомним, с 18 апреля жители Донецкой области смогут бесплатно эвакуироваться железнодорожным транспортом в территориальные общины Житомирской области. Подробную информацию об эвакуации можно найти по ссылке.

Как сообщалось, кроме Бахмута Донецкой области, принудительная эвакуация детей может быть введена еще в 13 общинах региона.

Напомним, 1 апреля члены городской комиссии по защите прав ребенка в Славянске приняли решение лишить обязанностей опекунов, которые откажутся от эвакуации детей.

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