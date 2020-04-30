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Жорстоке вбивство дитини у Харкові: затриманій грозить довічне ув'язнення

Новини » Надзвичайні події     30.04.2020 - 14:58
Жорстоке вбивство дитини у Харкові: затриманій грозить довічне ув'язнення
Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

Поліція відкрила справу за фактом умисного вбивства малолітньої дитини

Жінці, яку затримали по справі жорстокого вбивства дитини у Харкові, грозить довічне позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як зазначається, поліція відкрила справу за п.2 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

"Їй загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Усі обставини встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Харкові на вулиці Полтавський шлях знайшли оголену жінку, яка одній руці вона тримала ніж, в іншій - пакет, в якому знаходилась відрізана голова дитини. Пізніше стало відомо, що це була її 13-річна донька.

РБК-Україна писало сьогодні про ще одну справу. Офіс генерального прокурора повідомив про підозру ще одній особі в причетності до вбивства 3-річного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.

Цього року у Києві відбулося замах на депутата В'ячеслава Соболєва. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю, тоді загинув його малолітній син.

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