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У поліції розповіли подробиці стрілянини в центрі Києва

Новини » Суспільство     01.12.2019 - 18:44
У поліції розповіли подробиці стрілянини в центрі Києва
Фото: стрілянина в центрі Києва (facebook.com/UA.KyivPolice/)

У Києві зараз проводиться спецоперація по розшуку зловмисника, який стріляв у автомобіль

Правоохоронці розповіли подробиці стрілянини в центрі в Києва, під час якої загинула дитина. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

О 17:15 в Києві введена спеціальна поліцейська операція для пошуку зловмисника, який стріляв у автомобіль Range Rover. Інцидент стався на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської: зловмисник пострілом з невідомої зброї поранив хлопчика, який перебував в салоні машини. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла в машині "швидкої" по дорозі в лікарню.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції, криміналістична лабораторія та кінологи, які спілкуються зі свідками і оглядають прилеглу до місця злочину територію, зокрема встановлюють наявність камер відеоспостереження.

Слідчі кваліфікують подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочато за ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в центрі Києва на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської в неділю, 1 грудня, невідомі відкрили вогонь по автомобілю Range Rover.

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