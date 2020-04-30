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Правоохоронці повідомили шосту підозру у справі про вбивство сина Соболєва

Новини » Суспільство     30.04.2020 - 10:33
Правоохоронці повідомили шосту підозру у справі про вбивство сина Соболєва
Фото: місце вбивства (kiev.informator.ua)

Підозрюваного оголосили в міжнародний розшук

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру ще одній особі в причетності до вбивства 3-річного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Про це повідомили в прес-службі Офісу генпрокурора.

Як зазначили в прокуратурі, зараз фігурант оголошений у міжнародний розшук. Також суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

"Це дає правові підстави компетентним органам затримати цю особу на території іншої держави", - повідомили в Офісі генпрокурора.

На даний момент по даній справі повідомлено шість підозр. Чотири підозрюваних перебувають під вартою, двоє - у міжнародному розшуку.

Нагадаємо, 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській у Києві відбулося замах на депутата В'ячеслава Соболєва. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю. В результаті обстрілу загинув його малолітній син.

Пізніше Шевченківський районний суд взяв під варту без права застави Андрія Лаврегу - підозрюваного в замаху на вбивство Соболєва.

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